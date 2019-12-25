Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову завершить карьеру в UFC

Он должен был встретиться с российским бойцом в рамках турнира UFC 249.

Американский боец Тони Фергюсон в интервью агентству Sport24 резко высказался об отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и ирландскому спортсмену Конору Макгрегору.

К черту Хабиба. Я защищаю свой пояс в третий раз. Это и есть настоящий пояс. Хабибу и Конору пора завершать карьеры. Не хочу говорить о Нурмагомедове. Мое внимание сконцентрировано на UFC 249. Тони Фергюсон, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. В связи с пандемией коронавируса турнир перенесли на 9 мая.

Ранее президент UFC заявил, что хочет увидеть реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Фото: VK / @ufc