Президент UFC хочет увидеть реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу MMA Fighting поделился мнением о возможности устроить реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Реванш? Я бы назвал его вторым боем между Хабибом и Конором. Если Макгрегор хочет этот бой, то мне очень хочется его увидеть.
Дэйна Уайт, президент UFC
Напомним, 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в четвертом раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.
Ранее Дэйна Уайт сообщил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном вряд ли состоится в 2020 году.
Видео: YouTube / ESPN
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