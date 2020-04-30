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Президент UFC хочет увидеть реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

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Два года назад российский боец выиграл чемпионский пояс в легком весе.

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу MMA Fighting поделился мнением о возможности устроить реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Реванш? Я бы назвал его вторым боем между Хабибом и Конором. Если Макгрегор хочет этот бой, то мне очень хочется его увидеть.

Дэйна Уайт, президент UFC

Напомним, 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в четвертом раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.

Ранее Дэйна Уайт сообщил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном вряд ли состоится в 2020 году.

Видео: YouTube / ESPN

Теги: ufc, конор макгрегор, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

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