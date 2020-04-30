Президент UFC не уверен, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в 2020 году

Организация пыталась организовать их встречу уже пять раз.

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу MMA Junkie рассказал о шансах увидеть поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Тони Фергюсоном в 2020 году. Они должны были встретиться в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

Могут ли Хабиб и Тони сразиться в этом году? Я не очень уверен в этом. Боюсь того, что произойдет дальше, если мы снова попытаемся организовать этот бой. Дэйна Уайт, президент UFC

Отметим, что руководство UFC пять раз пыталось организовать встречу Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Но поединок неоднократно срывался из-за травм бойцов, а встречу в рамках турнира UFC 249 отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем тренировочном процессе.

Видео: YouTube / UFC Russia