Анкалаев и Уокер провели напряженный стердаун перед вторым боем

Россиянин и бразилец сразятся в Лас-Вегасе.

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев провел стердаун с бразильским представителем Джонни Уокером. Ранее СМИ сообщили о том, что сражение спортсменов в полутяжелом весе возглавит турнир UFC Fight Night 234, который запланирован в ночь на 14 января. Поединок состоится в американском городе Лас-Вегас.

Напомним, что первый между оппонентами проходил на октябрьском турнире UFС 294 в Абу-Даби. После рекомендации от медицинского персонала он был признан несостоявшимся. Это связано с тем, что российский боец совершил запрещенный удар по сопернику, который находился в "заземленном положении". В результате арбитр посчитал нарушение со стороны Анкалаева неумышленным.

Бетербиев и Смит провели битву взглядов перед титульным боем: видео.

Фото и видео: Вконтакте / ПОЯСНИ ЗА ММА | НОВОСТИ MMA UFC