Бетербиев и Смит провели битву взглядов перед титульным боем: видео

Россиянин и британец сразятся друг с другом в Квебеке.

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), а также Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе, российский представитель Артур Бетербиев провел битву взглядов со своим британским оппонентом Каллумом Смитом. Известно, что поединок между спортсменами запланирован в ночь на 14 января по московскому времени. Схватка на ринге будет организована на территории канадского города Квебек. Ранее состоялась официальная церемония взвешивания. По ее результатам стало известно о том, что вес Бетербиева составил 79,38 килограмма (175 фунтов), а его оппонента Смита - 79,2 килограмма (174,6 фунта).

Россиянин Бетербиев победил Смита-младшего и объединил три титула чемпиона мира по боксу.

Фото и видео: Вконтакте / НОКАУТ FC