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Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем тренировочном процессе
Сегодня, 10:47
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d_s_sarkisov

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем тренировочном процессе

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Российский боец готовится к возвращению на ринг.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил новый пост в своем Instagram-аккаунте, в котором рассказал о тренировочном процессе во время эпидемии коронавируса под руководством своего наставника Хавьера Мендеса.

Это был мой лучший тренировочный лагерь, так хорошо я давно себя не чувствовал. К возвращению подготовимся еще лучше.

Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о халатном отношении людей к коронавирусу.

Фото: Instagram / @khabib_nurmagomedov

Теги: ufc, хабиб нурмагомедов, хавьер мендес
Категории: Лента новостей, Спорт,

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