Хабиб Нурмагомедов заявил о халатном отношении людей к коронавирусу

Российский боец призывает людей оставаться дома.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Instagram-аккаунте новый пост. В нем он обратился к жителям Республики Дагестан с мыслями об эпидемии коронавируса и причинах распространения инфекции.

Многие надеялись, что беда обойдет наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации. Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет. Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды. Пусть Аллах убережет нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире. Хабиб Нурмагомедов, боец UFC

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов может встретиться с экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе, канадцем Жоржем Сен-Пьером. По словам менеджера российского бойца Али Абдельазиза, этот бой станет репетицией перед встречей Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который жаждет взять реванш за поражение в октябре 2018 года.

Фото: VK / @ufc