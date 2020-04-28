Хабиб Нурмагомедов может встретиться с экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе

Этот бой станет репетицией перед второй встречей россиянина с Конором Макгрегором.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдельазиз в интервью порталу MMAjunkie.

По его словам, этот бой станет репетицией перед встречей Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором, который жаждет взять реванш за поражение в октябре 2018 года.

Макгрегор идет четвертым в рейтинге, так что ему придется подождать еще год для получения шанса на титульный бой. Предполагаю, что Хабиб сначала проведет бой с Жоржем Сен-Пьером, а затем встретится с Макгрегором. Я действительно считаю это возможным. Али Абдельазиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова

Жорж Сен-Пьер - бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем и среднем весе. В феврале 2019 года канадский боец завершил карьеру. В ноябре того же года он принял предложение Нурмагомедова встретиться на ринге. Но руководство UFC наложило запрет на проведение боя.

Напомним, 18 апреля в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Видео: YouTube / UFC Russia, MME Productions, ESPN