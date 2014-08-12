Павлович обратился к британскому бойцу перед поединком в UFC

Боец выступит против Тома Аспинэлла в Нью-Йорке.

Российский спортсмен, представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович обратился в социальных сетях к британскому оппоненту Тому Аспинэллу перед поединком в рамках промоушена. Боец продемонстрировал свое видео с тренировки, во время которой он в одиночестве в зале отрабатывал удары.

Твой образ — у меня перед глазами. Увидимся в Нью-Йорке. Сергей Павлович, спортсмен

Напомним, что Павлович и Аспинэлл сразятся друг с другом 12 ноября на турнире UFC 295, который запланирован на территории США. В этом поединке оппоненты сразятся за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Еще третьего сентября британец рассказал общественности о том, что они с россиянином должны были провести бой уже дважды, но оба раза поединки по различным причинам срывались. Ранее, 23 апреля Павлович одержал шестую победу подряд в UFC, оказавшись сильнее американского представителя Кертиса Блейдса. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. На текущий момент в активе 31-летнего Павловича записано 17 побед в 18 поединках. На счету 30-летнего иностранца записано 13 побед и три поражения.

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Фото и видео: X / Sergei Pavlovich