Вышел первый геймплейный трейлер EA Sports UFC 5

Игра выйдет 27 октября.

Студия Electronic Arts представила первый геймплейный трейлер файтинга EA Sports UFC 5. Игра является продолжением франшизы UFC, основанной на смешанных единоборствах.

В опубликованном видео показана новая система ударов, в которой показаны все детали реального поединка. Разработчики сделали более реалистичными синяки, порезы и ссадины на теле спортсменов. В игре будет возможность остановки поединка врачом в случае получения серьезных повреждений.

EA Sports UFC 5 выйдет 27 октября. Игра будет доступна пользователям PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее Konami анонсировала новую Contra: Operation Galuga.

Видео: YouTube / EA SPORTS UFC