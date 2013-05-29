  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:10
134
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел первый геймплейный трейлер EA Sports UFC 5

0 0

Игра выйдет 27 октября.

Студия Electronic Arts представила первый геймплейный трейлер файтинга EA Sports UFC 5. Игра является продолжением франшизы UFC, основанной на смешанных единоборствах.

В опубликованном видео показана новая система ударов, в которой показаны все детали реального поединка. Разработчики сделали более реалистичными синяки, порезы и ссадины на теле спортсменов. В игре будет возможность остановки поединка врачом в случае получения серьезных повреждений.

EA Sports UFC 5 выйдет 27 октября. Игра будет доступна пользователям PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее Konami анонсировала новую Contra: Operation Galuga.

Видео: YouTube / EA SPORTS UFC

Теги: ea sports ufc 5, electronic arts, геймплей, трейлер, файтинг
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии