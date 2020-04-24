UFC 249 может пройти в Джексонвилле

Организация уже забронировала арену и ждет бойцов.

Как сообщает главный редактор MMAFighting.com Дэйв Мельцер, турнир UFC 249 должен состояться 9 мая в Джексонвилле.

Место проведения боев будет VyStar Veterans Memorial Arena. Руководство UFC сообщило информацию бойцам, которые примут участие в турнире, и ждет их прибытия в Джексонвилл.

Напомним, главным событием ивента анонсировали поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее была информация, что UFC 249 могут провести во Флориде.

Видео: YouTube / David White, UFC Russia , UFC - Ultimate Fighting Championship