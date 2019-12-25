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UFC 249 могут перенести во Флориду
Сегодня, 9:27
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UFC 249 могут перенести во Флориду

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Его хотят провести 9 мая.

Как сообщает портал MMA Fighting, руководство UFC определилось с местом проведения турнира UFC 249.

Его хотят провести во Флориде 9 мая. Но перед этим все участники ивента должны отправиться в Джексонвилл. Изначально UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке.

Напомним, главным событием ивента анонсировали поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов напомнил, как стал чемпионом UFC.

Фото: VK / @UFC

Теги: ufc, коронавирус, турнир ufc
Категории: Лента новостей, Спорт,

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