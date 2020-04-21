Хабиб Нурмагомедов напомнил, как стал чемпионом UFC

Он поблагодарил свою команду за тот успех.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео с боя на турнире UFC 233, по итогам которого боец стал обладателем первого чемпионского пояса в карьере.

Почему я спрашивал, какой это раунд? Я просто не мог поверить, что через всего лишь один раунд на мне окажется пояс UFC. Тяжело описать эти эмоции, но эти люди, которые рядом и дают советы во время перерыва, являются очень большими причинами моего успеха - Хавьер Мендес, Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев. Хабиб Нурмагомедов, российский боец UFC

8 апреля 2018 года на турнире UFC 223 Хабиб Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту решением судей.

Напомним, в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен был выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что UFC отменил все ближайшие турниры из-за коронавируса.

Видео: Instagram / @khabib_nurmagomedov