UFC отменил все ближайшие турниры из-за коронавируса

UFC Fight Night и UFC 250 пройдут в другие сроки.

Руководство UFC официально объявило об отмене предстоящих четырех турниров в связи с угрозой распространения коронавируса.

Речь идет о турнирах серии UFC Fight Night, запланированные на 25 апреля в Линкольне, 2 мая в Оклахома-Сити и 16 мая в Сан-Паулу. Также был отменен номерной ивент UFC 250, назначенный на 9 мая. В этот день организация планирует провести ранее перенесенный турнир UFC 249.

Напомним, в рамках турнира UFC 249 должен был состояться поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен был выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что Хабиб Нурмагомедов должен уйти из UFC.

Фото: VK / @ufc