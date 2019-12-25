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Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову уйти из UFC
Сегодня, 9:57
3023
d_s_sarkisov

Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову уйти из UFC

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Они должны были встретиться 18 апреля в Нью-Йорке.

Боец UFC Тони Фергюсон в интервью телеканалу ESPN поделился мнением о шансах Хабиба Нурмагомедова продолжить выступление на ринге после отказа от участия в турнире UFC 249. Их бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

Я думаю, он знает, что ему пора уходить. Дело не UFC, а в Хабибе. Он сбежал словно собака с поджатым хвостом. Но в мире много чего происходит. Поэтому, я надеюсь, что он в безопасности и он счастлив со своей семьей. Я на самом деле надеюсь, что он тренируется, а не просто несет всякую чушь. Не хочу сказать ничего плохого по отношению к его семье. Это собачий мир, и я сражаюсь за свой счастливый билет.

Тони Фергюсон, боец UFC

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Вместо него должен был выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России предложил устроить поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Фото: gettyimages.com

Теги: ufc, тони фергюсон, хабиб нурмагомедов
Категории: Лента новостей, Спорт,

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Аноним
Сегодня 10:51

время покажет кто есть кто фергюссон черт собачий

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 11:07

Собака которая много лает не кусает!!!

 

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Аноним
Сегодня 11:02

Я думаю, что Хабиб сам решит когда ему уходить из юфс,  он чемпион в своём дивизионе, и у него еще остались не решеные дела, и пока он их не решит, я думаю что он вряд ли об этом подумает чтоб уйти из юфс

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Аноним
Сегодня 10:50

Что это, за ванючий вид спорта, только, и делают что поливают друг друга грязью. 

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