Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову уйти из UFC

Они должны были встретиться 18 апреля в Нью-Йорке.

Боец UFC Тони Фергюсон в интервью телеканалу ESPN поделился мнением о шансах Хабиба Нурмагомедова продолжить выступление на ринге после отказа от участия в турнире UFC 249. Их бой должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

Я думаю, он знает, что ему пора уходить. Дело не UFC, а в Хабибе. Он сбежал словно собака с поджатым хвостом. Но в мире много чего происходит. Поэтому, я надеюсь, что он в безопасности и он счастлив со своей семьей. Я на самом деле надеюсь, что он тренируется, а не просто несет всякую чушь. Не хочу сказать ничего плохого по отношению к его семье. Это собачий мир, и я сражаюсь за свой счастливый билет. Тони Фергюсон, боец UFC

Напомним, 1 апреля Хабиб Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249. Вместо него должен был выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России предложил устроить поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Фото: gettyimages.com