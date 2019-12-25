Федерация бокса России хочет провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью агентству ТАСС поделился мнением о возможности провести боксерский поединок между бойцами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Хабиб сейчас в своей стихии. Но чтобы ему выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет. Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Мы готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его.

Умар Кремлев, генеральный секретарь Федерации бокса России