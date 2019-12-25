Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Бой между ними пройдёт 19 апреля в Нью-Йорке.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов. На официальной пресс-конференции перед боем чемпиона UFC была напряжённая обстановка.

Нурмагомедов и Фегрюсон едва не подрались. Во время перепалки Нурмагомедов пнул пояс временного чемпиона организации Фергюсона.

- Тони заслужил этот бой, он очень хороший боец, но я не люблю его как человека из-за его глупости, - сказал Хабиб.

Фергюсон на слова дагестанского бойца не отвечал, но поддевал его при общении с журналистами. Он сказал, что бой будет лёгким, как спарринг.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном за титул UFC в легком весе пройдет 19 апреля в Нью-Йорке.

Ранее ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия в ММА.

Видео: YouTube / TheMacLife