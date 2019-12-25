  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:06
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дудаев победил Масиеля в главном бою турнира ACA 125

0 0

Бой проводился в Сочи.

Россиянин Абдул-Рахман Дудаев победил бразильца Франциско Де Лима Масиеля в главном бою турнира ACA 125. Мероприятие состоялось в Сочи. Боец отличился в легчайшей весовой категории. В первом раунде он провел точную серию ударов. Рефери пришлось вмешаться, чтобы остановить бой.

Напомним, что также состоялся со-главный поединок вечера между представителями средней весовой категории. Али Багов выиграл у Тилека Машрапова из Киргизии за счет использования болевого приема во время третьего раунда.

В поединке полутяжелой весовой категории Олег Оленичев из России смог одолеть бразильца Карлоса Эдуардопо раздельному решению судей. Сражение в  промежуточном весе между россиянином Александром Матмуратовым и бразильцем Элисмаром Лимой завершилась в пользу спортсмена из РФ единогласным решением судей.

В Чечне отреагировали на задержание чеченки в Дагестане.

Видео: YouTube / ACA MMA

Теги: aca 125, абдул-рахман дудаев, борьба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии