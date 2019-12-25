Дудаев победил Масиеля в главном бою турнира ACA 125

Бой проводился в Сочи.

Россиянин Абдул-Рахман Дудаев победил бразильца Франциско Де Лима Масиеля в главном бою турнира ACA 125. Мероприятие состоялось в Сочи. Боец отличился в легчайшей весовой категории. В первом раунде он провел точную серию ударов. Рефери пришлось вмешаться, чтобы остановить бой.

Напомним, что также состоялся со-главный поединок вечера между представителями средней весовой категории. Али Багов выиграл у Тилека Машрапова из Киргизии за счет использования болевого приема во время третьего раунда.

В поединке полутяжелой весовой категории Олег Оленичев из России смог одолеть бразильца Карлоса Эдуардопо раздельному решению судей. Сражение в промежуточном весе между россиянином Александром Матмуратовым и бразильцем Элисмаром Лимой завершилась в пользу спортсмена из РФ единогласным решением судей.

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Видео: YouTube / ACA MMA