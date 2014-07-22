В Чечне отреагировали на задержание чеченки в Дагестане

Чеченский министр утверждает, что все происходило в рамках закона.

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в отношении Халимат Тарамовой не применялись какие-либо действия, которые нарушали бы ее права. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, это также подтвердили полицейские и члены семьи чеченки. Напомним, ранее она сбежала из дома, потому как, по ее утверждению, ей неоднократно избивали. Правозащитник Светлана Анохина заявила, что Тарамову поместили в кризисную квартиру для женщин. Позже в СМИ появилась информация, что полицейские задержали сбежавшую из семьи чеченку и доставили ее в отдел вместе с укрывающими ее.

Никаких неправомерных действий со стороны силовиков или родственников Халимат Тарамовой не было. Отец девушки в рамках закона по месту жительства обратился в отдел полиции Байсангуровского района Грозного с заявлением о пропаже своей дочери. Ахмед Дудаев, министр печати и информации Чечни

По его словам, Тарамову забрали домой ее родственники. Министр отметил, что все процедуры по задержанию и передаче девушки родне были осуществлены с соблюдением закона. По мнению Дудаева, все происходящее вокруг данной ситуации было "искусственно раздуто".

Ранее родня оскорбившего Кадырова подростка извинилась за его слова.

Видео: Instagram/groznytv