Родня оскорбившего Кадырова подростка извинилась за его слова

Отец 15-летнего мальчика публично осудил действия сына.

Родня оскорбившего Рамзана Кадырова подростка публично извинилась за его слова. Об этом рассказали журналисты местного телеканала "Грозный", опубликовавшие ролик с родственниками юноши, назвавшего главу Чечни "шайтаном". Ранее Кадыров зачитал этот комментарий вслух во время прямого эфира в Instagram. Автором неприятного комментария оказался 15-летний уроженец Дагестана. Мальчик проживает вместе с семьей в подмосковной городе Чехове.

Я прошу прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына… Мой сын Ахмед 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание. речь мужчины на видео

Отец подростка пообещал заняться воспитанием сына. Он отметил, что ему стыдно за его поведение. Рядом в кадре сидит молодой человек, который молча слушает монолог отца. Еще в одном видео извинения главе Чечни принес дедушка мальчика. Он уточнил, что ребенок "осознал вину".

Кадыров пообещал уничтожить назвавшего его шайтаном комментатора.

Видео: Instagram/groznytv