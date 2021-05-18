Кадыров пообещал уничтожить назвавшего его шайтаном комментатора

Неприятная ситуация произошла во время прямого эфира чиновника в соцсети.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и уничтожить назвавшего его шайтаном комментатора. Инцидент произошел во время прямого эфира чиновника в социальной сети Instagram 17 мая. Один из пользователей оскорбил Кадырова. Тот увидел сообщение подписчика, зачитав его вслух. Он уточнил, что автор этого комментария больше не будет спать ночами, а также составит завещание и будет плакать.

Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что ранее в Чечне призвали наказывать онлайн-пользователей, оскорбляющих власть и честь граждан. Глава Чечни полагает, что остановить тех, кто занимается "сплетнями и раздорами" следует такими способами как "убивая, сажая, пугая". При этом Кадыров отметил, что за собственные действия готов понести любое наказание.

Кадыров пообещал Нурмагомедову любые деньги за поединок с бойцом "Ахмата".

Видео: Instagram/za_kadyrova_akhmat