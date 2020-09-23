В Чечню увезли скрывавшуюся от семейного насилия чеченку

Тарамову Халимат забрали вместе с ее девушкой.

Накануне, 10 июня, дагестанские и чеченские силовики пришли в квартиру в Дагестане, где скрываются женщины, бежавшие от насилия в семье. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря "Российской ЛГБТ-сети" (фонд "Сфера", выступающий оператором "Российской ЛГБТ-сети", внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Тима Бесцвета, задержаны были все, кто там находился.

Он сказал изданию что местная правозащитница Светлана Анохина там тоже была.

Ей удалось связаться с нами перед задержанием и сообщить, что полицейские задержали всех людей, находившихся там, за исключением беженки из Чечни Тарамовой Халимат Аюбовны и ее девушки — Маныловой Анны из Перми, — сказал Тим Бесцвет.

По его словам, Тарамова и Манылова были схвачены чеченскими силовиками. Он отметил, что их повезли в Чечню, но Анну по дороге освободили.

Бесцвет подчеркнул, что с Маныловой связаться удалось. Это она сказала, что Тарамову повезли в Чечню. Однако в настоящий момент неизвестно ее состояние и местонахождение.

Тима Бесцвет считает, что сотрудники полиции нагрянули в квартиру в Дагестане из-за Тарамовой. Девушка ранее обратилась на горячую линию "Российской ЛГБТ-сети". Тарамова рассказала, что из-за ее сексуальной ориентации ее преследуют чеченские силовики, а также поступают угрозы.

Видео: Telegram / Baza

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