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Хабиб Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье 100 тысяч долларов

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Спортсмен выполнил данное обещание и перечислил деньги в фонд The Good Fight.

Хабиб Нурмагомедов передал 100 тысяч долларов в благотворительный фонд. Деньги боец UFC в легком весе получил за продажу футболки своего недавнего оппонента - Дастина Порье. Вырученные за лот средства уже направлены на счет организации. Спортсмен выбрал фонд The Good Fight, которым руководит сам Порье.

Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности

прокомментировал пожертвованием Дастин

После широкого жеста Нурмагомедова стало известно, что президент UFC Дэн Уйат также совершил пожертвование на благотворительность. Он отдал фонду аналогичную сумму.

Только что поговорили по телефону с Дэной Уайтом - он повторил пожертвование Хабиба в Good Fight Foundation! Я так благодарен вам за любовь и поддержку! 

опубликовал пост с благодарностями Порье

Напомним, что американский боец недавно бился против Нурмагомедова. В третьем раунде россиянину удалось одолеть соперника благодаря удушающего приема. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Нурмагомедов "побил" Бузову по количеству подписчиков в Instagram.

Фото: Twitter/DustinPoirier

Видео: YouTube/Anatomy of a Fighter

Теги: the good fight, ufc, благотворительность, дастин порье, хабиб нурмагомедов
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт,

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