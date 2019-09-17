Хабиб Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье 100 тысяч долларов

Спортсмен выполнил данное обещание и перечислил деньги в фонд The Good Fight.

Хабиб Нурмагомедов передал 100 тысяч долларов в благотворительный фонд. Деньги боец UFC в легком весе получил за продажу футболки своего недавнего оппонента - Дастина Порье. Вырученные за лот средства уже направлены на счет организации. Спортсмен выбрал фонд The Good Fight, которым руководит сам Порье.

Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности прокомментировал пожертвованием Дастин

После широкого жеста Нурмагомедова стало известно, что президент UFC Дэн Уйат также совершил пожертвование на благотворительность. Он отдал фонду аналогичную сумму.

Только что поговорили по телефону с Дэной Уайтом - он повторил пожертвование Хабиба в Good Fight Foundation! Я так благодарен вам за любовь и поддержку! опубликовал пост с благодарностями Порье

Напомним, что американский боец недавно бился против Нурмагомедова. В третьем раунде россиянину удалось одолеть соперника благодаря удушающего приема.

Ранее Piter.tv писал о том, что Нурмагомедов "побил" Бузову по количеству подписчиков в Instagram.

Фото: Twitter/DustinPoirier

Видео: YouTube/Anatomy of a Fighter