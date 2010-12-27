Нурмагомедов "побил" Бузову по количеству подписчиков в Instagram

Ольга Бузова больше не рекордсмен среди россиян.

Ольга Бузова больше не самый популярный российский Instagram-блогер. Ее рекорд по количеству подписчиков побил Хабиб Нурмагомедов.

Так, у певицы сейчас 16 миллионов 320 тысяч подписчиков, а у спортсмена – 16 миллионов 346 тысяч. Отметим, что у Нурмагомедова при этом 3 565 постов в соцсети, тогда как у Бузовой – 12 280.

Отметим, что популярность Хабиба Нурмагомедова в Instagram значительно возросла после его победы над американцем Дастином Порье в борьбе за титул чемпиона UFC в легком весе.

Фото: @khabib_nurmagomedov / Instagram