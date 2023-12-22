В Хабаровском крае построят 1,7 тыс. квартир по программе арендного жилья

Михаил Дегтярев рассказал о развитии строительной отрасли в регионе.

Власти Хабаровского края начнут строительство 1,7 тысяч жилых квартир в рамках программы арендного жилья. В настоящее время заявки подтвердил ипотечно-строительный банк ДОМ.РФ. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным сделал губернатор региона Михаил Дегтярев. Чиновник заметил, что строительная отрасль в крае за 2023 год вышла на рекордные показатели. Речь идет о вводе в эксплуатацию 517 тысяч квадратных метров жилья.

Все наши заявки одобрены - 1,7 тыс. квартир подтвердил ДОМ.РФ, и в этом году уже будут сданы первые дома. Это, конечно, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

В общей сложности на Дальнем Востоке планируется построить 10 тысяч арендных квартир. Такое жилье будет предоставляться студентам, молодым специалистам, прочим категориям граждан, которые определяются субъектами, входящими в Дальневосточный федеральный округ. Федеральное правительство отправило на реализацию задачи 87 миллиардов рублей. на встрече с президентом Михаил Дегтярев попросил политика помочь с расселением аварийных домов в Хабаровске.

Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае.

Фото и видео: Telegram / ТАСС