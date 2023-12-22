Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края выступил с докладом перед президентом России.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал главе государства Владимиру Путину во время встречи в административном центре российского региона о мерах поддержки семей. Перед началом встречи президент задал коллеге вопрос о том, как обстоят дела в области. Докладчик заметил, что власти активно работают. В частности, количество многодетных семей за последние три года увеличилось на четыре тысячи человек. Сейчас показатель достигает уровня в 23 тысячи. Чиновник заметил, что в плане демографии наблюдается прирост.

У нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три было подхода: это и краевой материнский капитал, и пособие по рождению, и подарок новорожденному у нас уже третий год подряд введен - такая большая коробка со всем необходимым. Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края

Вы следующий за Господом – Путин пошутил над губернатором Хабаровского края.

Фото и видео: Telegram /Kremlin_Russian