"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии

Глава России оценил помощь губернатора Хабаровского края местным птицефабрикам.

Российский президент Владимир Путин во время общения с дальневосточными бизнесменами пошутил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев занимает высокое место в иерархии - "следующий после Господа". С такой шуткой глава государства выступил на мероприятии, куда он прибыл с рабочей поездкой после посещения Чукотского автономного округа. Политик с юмором отреагировал на слова местного акционера птицефабрики "Комсомольская" Людмилы Кузнецовой. Женщина рассказала о том, что чуть больше года назад на производстве случилась вспышка птичьего гриппа, из-за которой было уничтожено свыше полумиллиона куриц. Она пояснила, что с божьей помощью, верой и ответственностью главы региона тогда все-таки удалось произвести 25 миллионов яиц за счет работы двух птицефабрик.

- Михаил Владимирович, вы обратили внимание, вы следующий за Господом в иерархии. Владимир Путин, президент РФ

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