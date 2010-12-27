Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC

Борец выиграл бой против американца Дастина Пуарье.

В субботу, 8 сентября, россиянин Хабиб Нурмагомедов подтвердил свой титул чемпиона UFC в легком весе в бою с американцем Дастином Пуарье.

Титульный бой в рамках турнира UFC 242 проходил в Абу-Даби. Россиянин дважды был в шаге от поражения, но в третьем раунде поединок завершился удушающим приемом Нурмагомедова.

Теперь на счету Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 боях на профессиональном уровне, 12 из которых – в UFC. Пуарье, в свою очередь, потерпел шестое поражение в карьере.

Ожидается, что следующий бой в UFC чемпион проведет против Тони Фергюсона. Организовать их поединок пытались уже четыре раза.

Ранее на Piter.TV: Нурмагомедов прилюдно разделся догола перед боем с Порье.

Фото: khabib_nurmagomedov / Instagram