Нурмагомедов прилюдно разделся догола перед боем с Порье

Спортсмену пришлось снять трусы, чтобы уложиться в лимит в 70,3 кг.

Болельщикам российского бойца Хабиба Нурмагомедова, как и самому спортсмену, пришлось понервничать во время процедуры взвешивания перед боем с американцем Дастином Порье. Чтобы уложиться в необходимый лимит в 70,3 кг, Хабиб прилюдно снял трусы и голым встал на весы.

Стоит отметить, что эта нехитрая манипуляция помогла Нурмагомедову получить допуск к бою — весы показали желаемые 70,3 кг. За два дня до взвешивания ему нужно было согнать шесть килограммов. Соперник Хабиба также сумел уложиться в вес.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Спортсмены будут бороться за объединение титулов. Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Порье — обладатель временного титула.

Ранее мы писали, что российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира, отправив соперника в нокаут.

Видео: Twitter / ESPN MMA