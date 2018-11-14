Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира, отправив соперника в нокаут

Поединок прошел в Челябинске и продлился 11 раундов.

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда. Об этом пишут РИА Новости.

Поединок прошел в Челябинске и продлился 11 раундов. В последнем раунде 36-летний россиянин нокаутировал соперника и одержал победу.

Ковалев завоевал титул чемпиона мира в феврале этого года. Тогда он одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом.

Всего в копилке российского боксера 38 поединков на профессиональном ринге. В 34 из них он одержал победу (29 завершились нокаутом).

В свою очередь Ярд потерпел первое поражение в 19 поединках. После боя с Ковалевым он пожаловался на самочувствие и был госпитализирован.

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Видео: YouTube / Top Rank Boxing