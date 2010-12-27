Хабиб Нурмагомедов согласился на два поединка по контракту с UFC

Первый бой он проведет 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.

В понедельник, 19 августа, появилась информация о новом соглашении Хабиба Нурмагомедова с UFC. В рамках "UFC 242" боец выйдет на ринг как минимум два раза, сообщила "Gazeta.spb".

Хабиб Нурмагомедов договорился о новом контракте в июне 2019 года. Первый бой состоится 7 сентября в Абу-Даби, где соперником российского спортсмена станет Дастина Порье. Информации о втором поединке еще не поступало.

Напомним, что Хабиб Нурмагамедов провел на ринге 27 боев и ни разу не проиграл. Широкую известность он получил после скандального окончания матча с Конором Макгрегором.

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Фото: khabib_nurmagomedov / Instagram