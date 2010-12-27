Актер Дуэйн "Скала" Джонсон женился на певице Лорен Хашиан спустя 12 лет отношений

У пары уже есть две дочери.

Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал своим подписчикам в Instagram о том, что женился. Свадьба состоялась 18 августа, Джонсон женился на певице Лорен Хашиан, с которой они вместе уже 12 лет. "Скала" сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".

Джонсон и Хашиан начали встречаться в 2007 году, после того, как актер развелся со своей первой женой. У пары уже есть две дочери – Жасмин (2015 года рождения) и Тиана (2018).

В феврале модель Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца.

Фото: Instagram/ therock