Фергюсон потроллил Нурмагомедова анимационным роликом

Американец напомнил российскому спортсмену о "любви к тирамису".

Боец смешанного стиля Тони Фергюсон потроллил спортсмена Хабиба Нурмагомедова анимационным роликом. Американец выложил в собственном Twitter-аккаунте видео, на котором он "охотится" за Хабибом. В качестве приманки российскому бойцу предлагается тирамису. После этого жертва подзывается к 37-летнему бойцу при помощи медвежьего рыка. Россиянин находит десерт, после чего оказывается в ловушке.

В марте 2017 года между бойцами должен был состояться поединок. Бой был отложен из-за проблем со здоровьем, которые возникли у Хабиба из-за весогонки. Эта ситуация позволила американцу говорить о том, что российский спортсмен не смог вписаться в весовую категорию из-за любви к тирамису. В 2020 году Нурмагомедов отказался от схватки из-за пандемии, а также того, что место мероприятия долго не могли организовать.

Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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Видео: Twitter / @TonyFergusonXT