Ирландец тренируется несмотря на то, что находится в инвалидном кресле.

Ирландский спортсмен Конор Макгрегор показал видео с тренировки после операции на ноге. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте бойца в смешанной стиле (MMA). В кадре иностранец тренируется после полученного повреждения. К турнику мужчине пришлось подъехать на инвалидной коляске. После этого он начал упражнения: подтягивания с утяжелителем. Боец травмировал ногу во время поединка с американцем Дастином Порье, который проводился в рамках турнира UFC.

Напомним, что Конор Макгрегор дал согласие на проведение выставочного поединка по боксу. Он выступит на ринге против комика Эла Форана. Его оппонент известен своими пародиями на знаменитостей. Оба участника сразятся друг с другом в инвалидных колясках. Все собранные средства с данного мероприятия пойдут на благотворительность.

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Видео: Instagram / @thenotoriousmma