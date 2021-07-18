Ислам Махачев одержал восьмую победу в UFC

Он победил бойца из Бразилии в четвертом раунде в рамках UFC Вегас 31.

Российский боец Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Тиаго Мойзесом в главном поединке UFC Вегас 31.

Бой закончился в четвертом раунде. Спортсмен из РФ применил против соперника удушающий прием, что помогло ему одержать верх в поединке.Таким образом, Махачев имеет за плечами серию из восьми побед подряд.

У меня вопрос к своим соперникам по дивизиону, почему они постоянно бегут от меня? Я даю вам несколько месяцев на подготовку. Вы можете убегать, но не сможете спрятаться. Ислам Махачев, российский боец ММА

Он выступает в UFC с 2015 года. У Махачева 19 побед и одно поражение. Хабиб Нурмагомедов считает его своим преемником.

Ранее ирландский боец MMA Конор Макгрегор проиграл спортсмену из Соединенных Штатов Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264.

Видео: Youtube/UFC Russia