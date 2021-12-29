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Макей: ни одного военного из РФ не останется в Белоруссии после учений
Сегодня, 12:21
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Макей: ни одного военного из РФ не останется в Белоруссии после учений

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В МИД Белоруссии объяснили проведение военных маневров у границ Украины.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал о том, что ни одного российского военного или техники из соседней страны не останется в республике после завершения совместных боевых учений. Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции в Минске. 

Об этом заявлено и министерством обороны, об этом сказал и президент Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ.

Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Чиновник обратил внимание СМИ на то, что российско-белорусские маневры являются плановыми мероприятиями. В рамках учений Минск и Москва проверяют боеготовность сил и средств реагирования Союзного государства.  Макей напомнил журналистам, что РФ и Белоруссия видят активизацию действий НАТО у западных границ и вокруг Украины.

Макей: попытки давления Запада на Минск провалились.

Фото: МИД России
 

Теги: белоруссия, владимир макей, военные учения, мид, союзная решимость - 2022, союзное государство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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