Макей: ни одного военного из РФ не останется в Белоруссии после учений

В МИД Белоруссии объяснили проведение военных маневров у границ Украины.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал о том, что ни одного российского военного или техники из соседней страны не останется в республике после завершения совместных боевых учений. Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции в Минске.

Об этом заявлено и министерством обороны, об этом сказал и президент Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Чиновник обратил внимание СМИ на то, что российско-белорусские маневры являются плановыми мероприятиями. В рамках учений Минск и Москва проверяют боеготовность сил и средств реагирования Союзного государства. Макей напомнил журналистам, что РФ и Белоруссия видят активизацию действий НАТО у западных границ и вокруг Украины.

Макей: попытки давления Запада на Минск провалились.

Фото: МИД России

