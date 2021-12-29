Макей: ни одного военного из РФ не останется в Белоруссии после учений

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал о том, что ни одного российского военного или техники из соседней страны не останется в республике после завершения совместных боевых учений. Об этом чиновник сообщил журналистам во время пресс-конференции в Минске.
Об этом заявлено и министерством обороны, об этом сказал и президент Лукашенко, и об этом заявила белорусская сторона в ходе различных мероприятий в рамках ОБСЕ.
Владимир Макей, глава МИД Белоруссии
Чиновник обратил внимание СМИ на то, что российско-белорусские маневры являются плановыми мероприятиями. В рамках учений Минск и Москва проверяют боеготовность сил и средств реагирования Союзного государства. Макей напомнил журналистам, что РФ и Белоруссия видят активизацию действий НАТО у западных границ и вокруг Украины.
Макей: попытки давления Запада на Минск провалились.
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все