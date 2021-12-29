Макей: попытки давления Запада на Минск провалились

В Белоруссии назвали виновных в нагнетании обстановки в регионе.

Попытки давления Запада на Минск провалились. Такое мнение на пресс-конференции с журналистами высказал белорусский министр по иностранным делам Владимир Макей. Чиновник уточнил, что республика давно "выросла из коротких штанишек" и имеет серьезных союзников на мировой арене и собственные национальные интересы.

Эти попытки провалились… Мы не позволим относиться к Беларуси без уважения…Не думаю, что любые действия, которые привели бы к горячей фазе войны, кому–то выгодны. Убежден, что ни Москве, ни Минску, ни Киеву это не выгодно. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

В МИД Белоруссии считают, что давление на республику извне способствовало развитию местных предприятий. Работа на производствах стала более гибкой, мобильной, диверсифицированной в экспортных поставках. При этом Москва и Минск не считают выгодными в регионе боевые действия а также горячую, холодную или санкционную войну. Макей утверждает, что истерия о "вторжении на Украину" нагнетается со стороны Запада, из-за океана. Минск выступил против действий, которые бы приводили к напряжению в отношениях с соседними странами, так как планирует торговать и иметь экономически связи с иностранными партнерами.

Путин заявил, что Россия не хочет войны.

Фото: МИД России

