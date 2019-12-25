Американский чиновник встретился с главой МИД Японии.

Майк Помпео дал оценку новому премьер-министру Японии. Государственный секретарь США назвал избранного в сентябре 2020 года главу правительства Японии Ёсихидэ Сугу "сильной личностью". Американский чиновник выразил надежду на то, что Токио и Вашингтон будут укреплять двусторонние отношения.

Помпео встретился с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. В рамках рабочей поездки госсекретарь США заявил о том, что Сугу может сыграть важную роль в отношениях между Токио и Вашингтоном. Мотэги согласился с гостем. Он подчеркнул, что японская администрация намерена проводить курс на укрепление японо-американского союза, который является краеугольным камнем для мира и стабильности в регионе.

Помпео заявил о готовности США к провокациям во время болезни Трампа.

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