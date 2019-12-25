Есихидэ Суга утвержден на посту премьера Японии

Он является ближайшим соратником предыдущего премьера Синдзо Абэ.

Новым премьер-министром Японии избран 71-летний Ёсихидэ Суга, который возглавил Либерально-демократическую партию.

За него проголосовали 314 из 465 депутатов палаты представителей — нижней палаты парламента. Она имеет преимущество при назначении главы правительства. В верхней палате за Сугу проголосовали 142 из 245 парламентария.

Ёсихидэ Суга является ближайшим соратником предыдущего премьера Синдзо Абэ. Он подал в отставку из-за плохого состояния здоровья.

Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку.