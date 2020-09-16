Парламент выберет нового главу правительства. В свою очередь тот назначит новый кабинет министров.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ агентству Киодо. Журналисты отметили, что каждый из министров передал прошение об этом главе правительства. Ранее сам Абэ объявил о своем желании уйти с должности из-за обострения хронического заболевания. Он останется на посту до избрания нового главы кабинета министров. В среду в Токио обе палаты парламента проведут голосование, по результатам которого будет выбран новый руководитель.

Напомним, что премьер-министр в Японии выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Обычно ими становятся лидеры партий, имеющих наибольшее количество мест в парламенте. Сейчас такой фракцией в Японии является Либерально-демократическая. Ее председатель - Ёсихидэ Суга.

На данный момент известно, что на пост спикера правительства (генерального секретаря) выдвинут Кацунобу Като. Чиновник был заместителем Суги, когда тот только заступал на пост генсекретаря. Должности в правительстве сохранят министры по делам олимпиады, образования и науки, госземель и транспорта, финансов, МИД.

Младший брат Синдзо Абэ станет новым Минобороны Японии.

Видео: Youtube/CNA