Младший брат Синдзо Абэ станет новым Минобороны Японии

До этого Нобуо Киси занимал должность заместителя министра иностранных дел Японии.

Младший брат бывшего премьер-министра Японии Нобуо Киси станет новым министром обороны страны. Об этом сообщает информационное агентство Киодо.

Новым главой правительства станет председатель главной правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга. Синздо Абэ уйдет в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он считает, что ему необходимо заняться своим здоровьем. Кроме того, в день назначения Ёсихидэ Суга будет сформирован новый кабинет министров. Министр финансов Таро Асо и глава МИД Тосимицу Мотеги останутся на своих постах в правительстве Суги.

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