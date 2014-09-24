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Младший брат Синдзо Абэ станет новым Минобороны Японии
Сегодня, 14:06
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Младший брат Синдзо Абэ станет новым Минобороны Японии

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До этого Нобуо Киси занимал должность заместителя министра иностранных дел Японии.

Младший брат бывшего премьер-министра Японии Нобуо Киси станет новым министром обороны страны. Об этом сообщает информационное агентство Киодо.

Новым главой правительства станет председатель главной правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга. Синздо Абэ уйдет в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он считает, что ему необходимо заняться своим здоровьем. Кроме того, в день назначения Ёсихидэ Суга будет сформирован новый кабинет министров. Министр финансов Таро Асо и глава МИД Тосимицу Мотеги останутся на своих постах в правительстве Суги.

Ранее мы сообщили, что Чехия объявила о начале второй волны COVID-19 в стране. 

Фото: pixabay

Теги: ёсихидэ суга, нобуо киси, правительство японии, таро асо, тосимицу мотеги
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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