В 1945 году США сбросили на японский город атомную бомбу.

В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы. По случаю годовщины трагедии в центре города проводится траурная памятная церемония. Мероприятие проводится в Парке Мира. Власти объявили минуту молчания в 08:15 по местному времени (02:15 по московскому времени). Выбор неслучаен, так как именно в это время американцы нанесли удар. Отсчет времени по традиции ведется при помощи ударов колокола. В речью выступили мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и глава правительства Ёсихидэ Суга.

Япония служит мостом между странами с разными точками зрения в деле продолжения ядерного разоружения. Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

Напомним, что Вашингтон 76 лет назад во время войны осуществил атомную бомбардировку Хиросимы. В Японии заявили о ведении политики неядерных принципов.

Мурашко сравнил статистику по COVID-19 с трагедией в Хиросиме.

Видео: YouTube / RCCテレビ公式YOUTUBE