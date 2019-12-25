Ёсихидэ Суга оценил возможности министра по вакцинации на посту главы кабмина.

Премьер Японии поддержал кандидатуру Таро Коно в качестве своего преемника. Такое заявление глава правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга сделал перед журналистами. По мнению чиновника, действующий министр, ответственный за проведение в стране вакцинации Таро Коно сможет справиться с обязанностями на новом месте.

Чрезвычайно важно продолжать борьбу с коронавирусум. Имея это в виду, я поддерживаю министра Коно. Я думаю, что он добился больших результатов в период национального кризиса. Ёсихидэ Суга, глава правительства Японии

Напомним, что в Японии стартовала кампания в преддверии выборов председателя ЛДП. Этот человек станет новым премьер-министром страны. Кроме Коно в гонке за пост руководителя кабмина участвуют экс-глава МИД Фумио Кисида, бывший министр юстиции Санаэ Такаити и экс-министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода. В настоящее время фаворита среди чиновников нет.

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Фото: YouTube / article9