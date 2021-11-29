Мадуро положительно оценил победу оппозиции на выборах в нескольких регионах Венесуэлы

Глава государства считает, что победа оппозиции пойдет на пользу государству.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро позитивно оценил успехи оппозиции на выборах в стране. Такое мнение глава государства выразил в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телевизионного канала Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, это победа оппозиции пойдет на пользу государству.

Надо отметить, что оппозиционные силы получили достаточное количество губернаторских и мэрских постов. Я считаю, что для оппозиции выборы прошли успешно, и я считаю, что это хорошо для нас. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро призвал оппозицию страны к "новому диалогу" с действующими властями. Кроме того, глава государства анонсировал встречу с оппозиционными кандидатами, победившими на выборах.

Региональные и муниципальные выборы в Венесуэле прошли 21 ноября. На должности глав местной исполнительной власти и членов законодательных собраний претендовали более 70 тысяч кандидатов. Явка составила почти 42%. Правящая коалиция получила губернаторские посты в 20 из 23 штатов, а оппозиционерам альянса "Блок демократического единства" удалось победить только в двух регионах.

Ранее Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей.

Видео: YouTube / Nicolás Maduro