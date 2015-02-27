Ранее рекорд принадлежал петербургским музыкантам.

Венесуэла установила рекорд Гиннесса, дав концерт с участием более 12 тысяч исполнителей. По словам президента республики Николаса Мадуро, уже сейчас страна готова побить собственное достижение.

Сегодня Венесуэла установила рекорд Гиннесса за концерт, исполненный самым большим симфоническим оркестром… Раньше рекорд Гиннесса принадлежал России… Если Россия увеличит вдвое оркестр, мы тоже удвоим. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что местная система молодежных и детских оркестров и хоров неделю назад дала концерт с участием 12 098 музыкантов. Артисты выступили на улице со "Славянским маршем" Петра Чайковского. Согласно требованиям рекорда, все участники концерта должны иметь профессиональное образование (музыканты) и играть на своем инструменте. Минимальная продолжительность игры составляет пять минут.

Напомним, что ранее рекорд принадлежал музыкантам из России. В 2019 году 8 097 человек в Петербурге исполнили гимн России.

Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений.

Фото и видео: Youtube/CGTN America