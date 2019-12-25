Ливни обрушились на запад и юг страны.

Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за наводнений. Об этом глава государства рассказал во время совещания, которое транслировалось в Twitter-аккаунте. Николас Мадуро подписал указ из-за разрушающих последствий ливней на западе и юге страны. Данная мера позволит правительству выделить необходимые средства на борьбу со стихией.

Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Во время заседания местный парламентарий по имени Джейсон Гусман рассказал, что в наиболее пострадавшем штате Мерида насчитывается порядка 20 жертв наводнения. Глава региона Рамон Гевара ранее сообщал о 17 погибших. ливни и потоп уничтожили десятки жилых зданий, серьезно повреждены еще около 1200 домов. Фиксируются проблемы с электрическом и мобильной связью.

Женщина вышла в прямой эфир с места наводнения, поделилась чувствами и погибла.

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