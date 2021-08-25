Американка скончалась спустя пару минут после того, как разместила на Facebook видео с потопом в Теннесси.

Женщина вышла в прямой эфир с места наводнения, поделилась чувствами и погибла. Об этом рассказали журналисты американского издания New York Post. В СМИ уточнили, что Линда Алмонд находилась в момент гибели в городе Уэверли штата Теннесси. Незадолго до этого ей удалось снять подъем воды на видео. Ролик она опубликовала на собственном аккаунте на Facebook.

Женщина опубликовала видео около 10:15 утра по местному времени в субботу 21 августа. На кадрах было видно, что в грязно-коричневой воде проплывали обломки мимо ее дома.

Итак, если кто-то смотрит мою трансляцию в Facebook Live, то нас прямо сейчас затапливает в Уэверли, штат Теннесси. Очень страшно. Кажется, что-то ударилось о стену дома. сын американки по имени Томми

После этого вода продолжала прибывать. Американке пришлось вместе с сыном забраться на крышу здания. После этого конструкция обрушилась. Алмонд скончалась, но ее сын смог выжить. Тело погибшей опознала ее сестра.

В Теннесси в результате наводнения погибли более 20 человек.

Видео: Facebook/Linda Almond