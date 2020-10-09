В Теннесси в результате наводнения погибли более 20 человек

Поисково-спасательные работы продолжаются.

В результате наводнения в Теннесси, которое началось в субботу, 21 августа, погиб 21 человек. Еще более 50 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал WKRN со ссылкой на власти.

Ранее сообщалось о 17 погибших и не менее 42 человек, пропавших без вести. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Отметим, что в Теннесси наводнение спровоцировали сильные дожди.

Ранее мы писали, что певица МакSим после выхода из искусственной комы заново учится ходить.

Видео: Youtube/Evening Standard