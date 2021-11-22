Мадуро объявил об убедительной победе социалистов на выборах в Венесуэле

По словам главы государства, "это результат труда и настойчивой работы".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об убедительной победе социалистов на региональных выборах в стране. Слова главы государства передает "РИА Новости".

Мадуро заявил, что кандидаты от правящей "Единой социалистической партии" смогли занять 20 из 23 губернаторских кресел. Кроме того, должность мэра столицы государства – города Каракаса – также занял представитель данной фракции. По словам президента, "это результат труда и настойчивой работы".

Революционные силы выиграли 21 пост, включая столицу Боливарианской Республики Венесуэла Каракас, из 24 – 21. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Выборы состоялись 21 ноября. На должности глав местной исполнительной власти и членов законодательных собраний претендовали более 70 тысяч кандидатов. За выборами наблюдали около 300 зарубежных экспертов. Явка составила 41,8%. На данный момент обработано 90,21% бюллетеней.

Ранее мы сообщали, что действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает во втором туре выборов главы государства.

Видео: YouTube / teleSUR tv