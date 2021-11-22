Действующий президент Болгарии побеждает во втором туре выборов главы государства

ЦИК обработал 99,44% протоколов.

Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает во втором туре выборов главы государства. Это следует из данных, которые опубликовал центральный избирательный комитет страны.

На данный момент обработано 99,44% протоколов. По предварительным итогам за Радева проголосовали 66,67 процента избирателей. На втором месте – ректор Софийского университета Анастас Герджиков. Он набрал 31,85% голосов.

Против всех кандидатов проголосовали 1,48% избирателей. Подсчет голосов завершается.

Первый тур выборов президента Болгарии прошел 14 ноября. Всего в них приняли участие 23 кандидата. Ни один из них не смог преодолеть необходимый 50-процентный порог. Лучшие результаты тогда показали Радев (49,42%) и Герджиков (22,83%), что позволило им перейти во второй тур, который состоялся 21 ноября.

Ранее Радев повторно назвал Крым российским, но заявил о его аннексии.

Видео: YouTube / БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ